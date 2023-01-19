В Москве названы лучшие школы по выполнению нормативов комплекса ГТО

Стали известны победители конкурса на лучшее выполнение комплекса ГТО среди школ.

Победителем стала школа № 1220, а призерами — школы № 950 и № 1080. Учебные заведения наградят памятными призами Московского центра "Патриот.Спорт".

Победителей конкурса отбирали по нескольким критериям: количество мероприятий, посвященных комплексу ГТО, и число учеников, которые стали обладателями знаков отличия. Также учитывалась работа школьных секций и кружков и отмечались публикации на тему ГТО в социальных сетях и на сайте организации.

"Московский центр "Патриот.Спорт" — крупнейший центр тестирования комплекса ГТО в столице. Ежегодно к проекту присоединяется все больше ребят. Школьник, выполнивший нормативы ГТО и получивший знак отличия, может заработать дополнительные баллы к ЕГЭ. С прошлого учебного года баллы начисляют не только за золотые знаки отличия ГТО, но и за серебряные и бронзовые. Мы рады наградить школы города, которые активно развивают комплекс ГТО в образовательной среде, помогают детям проявлять себя и достигать новых вершин", — приводятся в сообщении слова директора Московского центра "Патриот.Спорт" Департамента образования и науки Марата Кучушева.

Получить знак отличия ГТО можно до начала приемных кампаний в вузах. Для этого надо выполнить нормативы до 31 марта. Подробная информация, а также форма для регистрации есть на сайте центра в разделе "ГТО".