Эксперты: приговор экс-мэру Владивостока Гуменюку — рекорд современной истории

Накануне бывшему главе Владивостока Олегу Гуменюку суд огласил наказание — 16,5 года заключения и 150 млн рублей штрафа. Это рекорд среди приговоров политикам Приморского края за всю современную историю, сходятся во мнениях эксперты.

Подобная суровость суда, считают они, обусловлена тем, что экс-мэр предал региональные власти, которые изначально оказывали ему максимальное содействие.

"Он (Гуменюк. — Прим. ред.) получил протекцию от главы региона, ему дали возможность набрать свою команду, обеспечили прямой доступ к краевому правительству для решения проблем города", — цитирует политологов издание vostokmedia.com.

Владивостокский глава даже не заботился о своём имидже, пребывая в тени губернатора, и, пользуясь его благосклонностью, превратил город в рассадник коррупции. А так как Гуменюк прочно ассоциировался с командой главы края, его деятельность стала дополнительным риском для государственной системы региона.

"Учитывая вышесказанное, не удивительно, что приговор по делу оказался настолько жёстким", — резюмирует эксперты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.