Скульптор Щербаков создаст трёхметровый бронзовый памятник первому главе Башкирии

Изображение первого президента Башкирии Муртазы Рахимова должно быть "очень портретным и душевным", уверен автор памятника, скульптор Салават Щербаков.

Художник, ранее создавший мемориал Шаймуратову на Советской площади в Уфе, уверен, что ему удастся избежать фальшивого пафоса, а значит скульптура получится деловой и достойной и респектабельной.

"Это будет классический, архитектурно грамотный подход, что свойственно Уфе, и в то же время с башкирскими декоративными сюжетами — башкирский характер должен быть", — цитирует Щербакова издание mkset.ru.

Памятник будет представлять из себя трёхметровую бронзовую фигуру на гранитном постаменте, пояснил автор. Он добавил, что намерен побеседовать с близкими первого президента республики, тогда удастся передать изображению характер и манеры Рахимова.

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