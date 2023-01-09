Бастрыкин поручил проверить информацию о застройке "Сестрорецкого курорта"

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить об итогах проверки информации о застройке "Сестрорецкого курорта". Разрешение на его "освоение" ранее выдал губернатор Петербурга Александр Беглов, которого связывают давние дружеские отношение с топ-менеджментом компании "ЛСР".

В 2023 году проблема закрытия санатория сохраняется. Петербуржцы опасаются, что курортное учреждение перестанет существовать, а территория будет застроена элитным жильем. Бастрыкин поручил подчиненным доложить об итогах проверки информации о застройке "Сестрорецкого курорта".

Напомним, что борьба за сохранение объекта ведется с 2017 года. Компания RBI выкупила часть территории и приобрела то, что осталось от старинного Лесного корпуса. RBI совместно с руководством санатория анонсировали реконструкцию корпусов. Петербуржцам обещали новый санаторий, но вместо лечебных корпусов на части территории, выкупленной RBI, появился комплекс апартаментов "Русские сезоны", огороженный забором. В конце декабря 2022 года стало известно об одобрении экспертизой строительства третьего корпуса санатория.

В 2021 году компания "ЛСР" также выкупила 87% акций "Сестрорецкого курорта". В СМИ отмечали, что это могло состояться только благодаря решению губернатора Петербурга Александра Беглова и его давним связям с гендиректором компании Андреем Молчановым. Активисты опасаются, что благодаря этому территория пойдет под "реконструкцию", в ходе которой вместо комплекса для отдыха объект превратится в элитный апарт-отель.