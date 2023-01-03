Инвалид связала гололедицу в Петербурге с неработающей системой уборки

С нового 2023 года в Санкт-Петербурге стартовала реформа снегоуборки. Смольный обещает навести порядок в данной сфере, однако эксперты относятся к подобным заявлениям скептически.

Новый 2023 год встретил жителей Санкт-Петербурга и гостей города неубранными улицами, опасными для передвижения. Особенно остро дела обстоят у людей с ограниченными возможностями. Блогер-колясочник Наталья Камолинкова прокомментировала проблемы со снегоуборкой для нашего издания, отметив, что не ждет положительных изменений в ближайшем будущем.

"Очень сильно сомневаюсь, что ситуация кардинально изменится. Она не изменится. Когда несколько лет назад пришел наш новый губернатор, и я, будучи на коляске, говорила, что наш город плохо убран, мне говорили, что нужно ему дать время раскачаться. Прошло три года, ну сколько можно давать времени на раскачку — не работает система. За три года можно было решить", — уверена Камолинкова.

Для эффективной уборки снега Санкт-Петербургу необходим вышестоящий контролирующий орган, считает Камолинкова. В случае жесткого контроля уборки внутриквартальных территорий ситуация может измениться, однако если чиновники планируют использовать реформу для обогащения, то ситуация может еще больше обостриться.

"Если эта история создана лишь для того, чтобы создать очередную прослойку, чтобы как-то финансовые потоки перераспределять, то качество [уборки снега — прим. ред.] не улучшится, а возможно, даже ухудшится, потому что чем больше будет звеньев, тем сложнее контролировать цепочку на каждом звене. Если эта реформа в итоге выльется в то, что организации, которые до этого убирали, будут убирать по субподряду, то они будут получать меньше финансирования и еще хуже будут убирать", — заключила Камолинкова.

Ранее сообщалось, что 3 января в Санкт-Петербурге начался снегопад, который продолжится минимум пару суток. Итогом обильных осадков может стать новый виток снежного коллапса, учитывая, что даже с умеренным снегом городские службы не справляются.