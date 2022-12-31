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Петербуржцы: увольнение Беглова было бы лучшим новогодним подарком

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Жители Санкт-Петербурга призывают 31 декабря, в преддверии Нового года, вместе попросить самый лучший подарок для горожан — увольнение действующего губернатора Александра Беглова.

Обсуждая на страницах социальных сетей в канун Нового года итоги работы действующего губернатора Северной столицы, жители Петербурга назвали происходящее в городе смехом сквозь слезы. По мнению пользователей Сети, такая неблагоприятная обстановка сложилась в связи с тем, что Александра Беглова "свое представление о культурной столице".

Горожане задаются вопросом, почему губернаторскую должность в Петербурге занимает "чужак", ведь среди местных, уверены комментаторы, можно найти "умного, деловитого и грамотного управленца". А все заявления нынешнего градоначальника, считают петербуржцы, выглядят как насмешка — столько обещаний и "полный ноль в результате".

 

Также горожане заявляют, что лучшим подарком для петербуржцев станет увольнение Беглова с занимаемой должности, и предлагают дружно загадать соответствующее желание. Некоторые пользователи убеждены, что город действительно станет лучше, если принять масштабные кадровые решения в отношении чиновников Смольного. Только так, считают местные жители, еще можно спасти Петербург.

 

Стоит отметить, что горожане неоднократно озвучивали требование отставки губернатора Беглова на фоне ежегодных "снежных коллапсов", провальных транспортной и мусорной реформ, разрушения исторических зданий и многих других нерешаемых действующими властями проблем. При этом результаты некоторых опросов показывают, что петербуржцы желают не только увольнения градоначальника, но и судебного процесса в отношении Александра Дмитриевича.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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