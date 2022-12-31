Петербург потерял еще 11 исторических зданий по итогам 2022 года

Согласно статистике градозащитников, в уходящем 2022 году Санкт-Петербург лишился не менее 11 исторических зданий. Однако позитивным итогом стало привлечение к проблеме сохранения объектов культурного наследия в Северной столице внимания главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Движение "Живой город" опубликовало перечень исторических зданий, которые были снесены в Петербурге в 2022 году. Уточняется, что полностью снесли два объекта — бывший манеж лейб-гвардии Финляндского полка на 20-й линии Васильевского острова и флигель дома Львовых на Прилукской улице.

Частичному разрушению подверглись

дворовые флигели дома Салтыковой на Большой Морской,

дом Шагина на набережной Фонтанки,

бани Екимовой на Малом проспекте П. С.,

Васильевский винный городок на Уральской улице,

здания Института морской связи и телемеханики на Наличной,

дореволюционный дом 43 по Перевозной набережной,

комплекс зданий склада-холодильника "Унион" на улице Шкапина,

деревянный дом купца Махалева в Песочном,

дом Гаврилова в Тарховке

и служебное здание хозстанции Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги.

Именно такие итоги года подвели петербургские градозащитники в вопросе сохранения исторических зданий и объектов культурного наследия в Северной столице. Вместе с тем жителям Петербурга, активистам и общественникам совместными усилиями удалось привлечь к проблеме внимание председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, что привело к возбуждению ряда уголовных дел по факту незаконного разрушения исторических зданий.

Как писали СМИ, только вмешательство Бастрыкина помогло чиновникам Смольного и губернатору Александру Беглову "заметить" проблему. В конце октября градоначальник поручил усилить работу в рамках сохранения объектов культурного наследия города, однако распоряжение Александра Дмитриевича может в очередной раз оказаться лишь формальным и не имеющим ничего общего с призывом к реальным действиям. На протяжении всего губернаторского срока Беглова журналисты и общественники регулярно сообщали о том, что в Северной столице на фоне безучастного отношения городских властей Петербург теряет десятки исторических зданий, а сотни находятся в аварийном состоянии, что в результате может исключить возможность их восстановления.