Петербург потерял еще 11 исторических зданий по итогам 2022 года

Согласно статистике градозащитников, в уходящем 2022 году Санкт-Петербург лишился не менее 11 исторических зданий. Однако позитивным итогом стало привлечение к проблеме сохранения объектов культурного наследия в Северной столице внимания главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
Движение "Живой город" опубликовало перечень исторических зданий, которые были снесены в Петербурге в 2022 году. Уточняется, что полностью снесли два объекта — бывший манеж лейб-гвардии Финляндского полка на 20-й линии Васильевского острова и флигель дома Львовых на Прилукской улице.
Частичному разрушению подверглись
Именно такие итоги года подвели петербургские градозащитники в вопросе сохранения исторических зданий и объектов культурного наследия в Северной столице. Вместе с тем жителям Петербурга, активистам и общественникам совместными усилиями удалось привлечь к проблеме внимание председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, что привело к возбуждению ряда уголовных дел по факту незаконного разрушения исторических зданий.
Как писали СМИ, только вмешательство Бастрыкина помогло чиновникам Смольного и губернатору Александру Беглову "заметить" проблему. В конце октября градоначальник поручил усилить работу в рамках сохранения объектов культурного наследия города, однако распоряжение Александра Дмитриевича может в очередной раз оказаться лишь формальным и не имеющим ничего общего с призывом к реальным действиям. На протяжении всего губернаторского срока Беглова журналисты и общественники регулярно сообщали о том, что в Северной столице на фоне безучастного отношения городских властей Петербург теряет десятки исторических зданий, а сотни находятся в аварийном состоянии, что в результате может исключить возможность их восстановления.
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