Сергунина рассказала о продвижении столичного экспорта по программе Made in Moscow в 2023 году

В 2023 году столичные предприниматели при поддержке города представят свои товары и услуги на 15 крупных международных профильных выставках в 13 дружественных России странах. Заммэра Наталья Сергунина сообщила, что на портале Московского экспортного центра (МЭЦ) уже открыт прием заявок.

"Город поможет предпринимателям представить их продукцию в Китае, Индии, Сербии, Вьетнаме, Объединенных Арабских Эмиратах и других дружественных государствах. Участие в выставках примут ИТ-компании, производители одежды, косметики, мебели, детских товаров и различного оборудования. Помимо этого, на 2023 год запланированы бизнес-миссии. Столичные экспортеры встретятся с потенциальными партнерами в деловых кругах 23 стран Ближнего Востока, Азии, Африки, Латинской Америки и СНГ. Переговоры пройдут в Москве, за рубежом и в онлайн-формате", — рассказала Наталья Сергунина.

Она добавила, что план мероприятий составлен на основе пожеланий самих бизнесменов. Они презентуют продукцию возможным заказчикам под объединенным брендом Made in Moscow ("Сделано в Москве").

Городская программа поддержки экспортеров Made in Moscow действует с 2017 года. За это время 1,6 тысячи предприятий приняли участие уже более чем в 80 международных выставках. Бизнес-миссии запустили в 2019 году, на данный момент их организовано тоже около 80.

Благодаря этим проектам московские компании заключили контракты с зарубежными партнерами на сумму, превышающую 2,4 миллиарда рублей. Всю деловую составляющую, включая услуги переводчиков, логистику, организацию переговоров, финансирует МЭЦ.