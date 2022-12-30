Гололед стал причиной нескольких ДТП в Петербурге

Снегопад и гололед 29-го декабря традиционно увеличили статистику ДТП в городе — в большинстве случаев водители не справлялись с управлением на неочищенной дороге.

Подписчик группы "ДТП и ЧП| Санкт-Петербург| Питер Онлайн|Спб" застал три аварии на Тульской улице вечером 29 декабря.

В Красном Селе причиной аварии стал открытый люк на Ивангородском проспекте. Очевидцы заметили, что о проблеме сообщили днем, но никто не принял меры, и уже вечером в него "прилетел" автомобиль.

Утром 30-го декабря два водителя столкнулись на Витебском проспекте.

По словам комментаторов, ранним утром на трассе скользко и зимняя резина не спасает — только крайне осторожная езда, но без гарантий.

А на Пискаревском проспекте снег начали убирать, но вскоре снегоуборочный грузовик Комитета по благоустройству столкнулся с "Дастером".

"Какой молодец, это была единственная машина на этом берегу!" — заметили комментаторы.

Также ночью 30 декабря два автомобиля столкнулись на Смольной набережной из-за гололеда. Как сообщил канал 78, одну машину отнесло на обочину, вторая "закрыла" полосу, пострадавших нет.

По данным синоптиков, погодная опасность сохраняется и 30 декабря — ожидается снег с дождем. А Новый гож петербуржцы встретят с оттепелью и под дождем.