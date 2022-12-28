В Казани водитель троллейбуса отказалась пускать ребёнка в салон, несмотря на мороз

В Казани водитель троллейбуса не пустила маленького мальчика в салон, несмотря на холодную погоду. Об этом сообщает inkazan.ru.

По информации издания, тревогу забили пользователи социальных сетей, которые стали свидетелями этого инцидента. Как пояснили жители Казани, на остановке "Вагапова" мальчик пытался сесть в троллейбус, следовавший по маршруту №12, однако водитель отказалась открывать ему двери.

"Маленький мальчик, который стоял и ждал этот автобус, подбежал к водительской двери, стучал, чтобы ему открыли дверь!" — поделился один из пользователей.

Он добавил, что женщина, находившаяся за рулём, посмотрела на ребёнка, а затем сразу отвернулась. По его словам, другие пассажиры не выходили на остановке. Казанец предположил, что из-за этого водитель решила не открывать двери троллейбуса.

Пользователи раскритиковали сотрудницу общественного транспорта за равнодушное отношение к мальчику, который по её вине мог замёрзнуть на холоде.