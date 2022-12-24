Бывший боевик "Азова"* готовил теракты против чиновников ЛНР

Спецслужбами Луганской Народной Республики был задержан бывший боевик украинского националистического батальона "Азов"*, который планировал диверсии против местных чиновников.

"Бывший (украинский. — Прим. ред.) военнослужащий осуществлял сбор сведений о местах дислокации подразделений ВС России, а также данных в отношении чиновников городских и районных администраций освобожденных в ходе спецоперации территорий ЛНР", — сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Во время задержания у террориста нашли самодельные взрывные устройства с металлическими поражающими элементами, уточняется в материале.

Ранее украинский военнопленный рассказал, как националисты стреляли из танков жилым домам в Мариуполе, чтобы позже обвинить в гибели гражданских российские подразделения.

* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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