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Гололед ударил по кошелькам петербуржцев

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Жители Санкт-Петербурга вынуждены закупаться ледоступами из-за некачественной уборки города. При этом в Комитете по благоустройству продолжают закрывать глаза на халатную работу коммунальщиков.

Гололед ударил по кошелькам петербуржцев

В связи с непрекращающимися снегопадами и пришедшим потеплением жители Санкт-Петербурга начали проявлять повышенный интерес к покупке ледоступов. Так, спрос на соответствующие товары подскочил на 20%. Примечательно, что большинство петербуржцев предпочитают совершать заказы онлайн, чтобы избежать лишних прогулок по опасным обледенелым улицам, пишет телеканал "78", ссылаясь на заявление пресс-службы Ozon.

Ледоступы создают на подошве обуви дополнительный рельеф и повышают надежность сцепления с обледенелым покрытием. Обычно все модели универсальны и подходят под любой размер обуви.

В пресс-службе сервиса бесплатных объявлений "Авито" рассказали, что в период с 19 по 21 декабря спрос на ледоступы в Петербурге вырос в 2,2 раза, по сравнению с показателями предыдущей недели. Жители города ищут как бывшие в употреблении товары, так и новые. В среднем приобрести ледоступы можно по 500 рублей.

Стоит отметить, что с приходом в Петербург потепления тротуары покрылись наледью, однако коммунальные службы не спешат обрабатывать дороги противогололедными смесями. Из-за халатности коммунальщиков петербуржцы вынуждены с особой осторожностью перемещаться по городу, чтобы не оказаться в больнице.

Примечательно, что многие петербуржцы уже получили различные травмы из-за обледенелых тротуаров. Так, например, неделю назад 47-летняя петербурженка пострадала из-за гололедицы, которая образовалась на Старо-Петергофском проспекте. В больнице у нее выявили травму головы, поместили в нейрохирургию с закрытой черепно-мозговой травмой и внутренним кровоизлиянием.

23 декабря стало известно о еще одной жертве халатной работы коммунальщиков. Так, пенсионерка получила черепно-мозговую травму в результате падения глыба льда с крыши дома на Васильевском острове. В настоящее время пострадавшая находится в медицинском учреждении в состоянии средней степени тяжести.

СМИ сообщали, что более 150 петербуржцев получили травмы на скользких тротуарах 21 декабря. Все они были доставлены в городские стационары.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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