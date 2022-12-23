В Удмуртии спасли лебедя-шипуна с патологией "ангельские крылья"

Специалисты Минприроды Удмуртии и сотрудники зоопарка республики спасли молодого лебедя-шипуна, страдающего от патологии под названием "ангельские крылья", сообщает udm-info.ru.

По информации издания, птица не могла покинуть водоём, расположенный в одном из населённых пунктов Завьяловского района. Отмечается, что из-за своего порока лебедь не в силах летать.

Как пояснил глава Минприроды Удмуртии Денис Удалов, представители ведомства поместили лебедя в карантинную зону, после чего передали его зоопарку.

Птица временно находится в ветеринарном отделе. В начале весны "спасёныша" планируют разместить на территории зоопарка (экспозиция "Пруд"). Охотоведы оценивают состояние здоровья лебедя как удовлетворительное.