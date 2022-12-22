Путин: Праздновать Новый год буду в кругу близких, посмотрю новогоднее поздравление президента

Сегодня, в четверг, 22 декабря, прошло заседание Государственного совета РФ. После мероприятия президент России Владимир Путин провёл своеобразную пресс-конференцию.

Естественно, глава Российской Федерации затронул все самые животрепещущие темы нынешней политической обстановки в мире. Также он рассказал, что по традиции отпразднует Новый год в кругу близких, а также с интересом посмотрит поздравление главы государства.

"Праздновать Новый год буду обычно, в кругу близких, посмотрю новогоднее поздравление президента", — сыронизировал Путин.

Чуть ранее он сообщил, что в начале будущей недели подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на нефть.

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