Беглов "отмолчался" на заседании Госсовета по молодежной политике

Губернатор Петербурга Александр Беглов не выступил на заседании Госсовета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях, тогда как другие губернаторы высказали свои идеи и рассказали о том, чего их регионы достигли в сфере работы с молодежью. Источники не исключают, что причиной молчания петербургского губернатора стал скандал с рекламой порнографии и сексуальных услуг на сайтах образовательных учреждений, о чем ранее написали СМИ.

Участники заседания 21 декабря докладывали президенту России Владимиру Путину о реализации молодежной политики в своих регионах и вносили свои предложения. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа и глава комиссии по молодежной политики Дмитрий Артюхов предложил расширить полномочия Росмолодежи, сказал о необходимости создать центр для подготовки кадров команды "Движения первых".

Глава Мурманской области Андрей Чибис рассказал о мерах поддержки молодых специалистов, которые позволили остановить отток кадров из Арктики, губернатор Амурской области Владимир Орлов сообщил о проблемах в обеспечении занятости людей в возрасте 18-35 лет, а новосибирский глава Андрей Травников коснулся вопросов помощи родителям и педагогам.

Петербургский градоначальник Александр Беглов на заседании предпочел отмолчаться, несмотря на то, что Петербург, куда приезжают учиться студенты со всей страны, не может оставаться в стороне от формирования новой стратегии работы с молодежью.

Молчание Беглова источники связали с недавним скандалом — на сайте нескольких образовательных учреждений обнаружили рекламу порнопродукции. Это привлекло внимание главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулины, которая лично инициировала проверку.

Незамеченной в СМИ не осталась и высокая наркотизация петербургской молодежи — несмотря на усилия правоохранительных органов, по итогам прошлого года на 37% увеличилось количество употребляющих наркотики людей. Запрещенные психоактивные вещества остаются доступны школьникам и студентам — их незаконную рекламу они могут видеть на каждом шагу, а если в 2017 году на реализацию антинаркотической политики выделяли 8, 9 млн рублей, то в 2023 году предполагается потратить всего 4 млн.

Таким образом, у Смольного нет тех достижений в работе с молодежью, о которых не стыдно было бы доложить президенту и всему Государственному совету, что еще раз показывает слабую заинтересованность Беглова в будущем города и неспособности вести самостоятельную созидательную политику.