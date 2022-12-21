В Москве подвели итоги детского конкурса "Про мой район"

В числе лауреатов состязания, посвящённого изучению истории и развитию творческого потенциала школьников 8-15 лет, оказался 61 участник. Им вручили призы и памятные подарки.

Конкурс "Про мой район" проводился под эгидой программы мэра Москвы "Мой район". Его участники подготовили рисунки, видеоролики, комиксы, фотографии, кроссворды, рассказы и экскурсионные маршруты по локальным достопримечательностям столицы. В общей сложности организаторы получили около двух тысяч работ.

"Личность человека формирует в том числе окружающая его среда. Если рядом есть двор с хорошей игровой площадкой, современный парк, библиотека и творческая школа, то у ребёнка будет больше возможностей для всестороннего развития. Такие конкурсы как раз показывают, как дети воспринимают и каким хотят видеть свой район", — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Состязания такого формата повышают интерес детей к изучению исторического и культурного наследия Москвы и её районов, добавила член жюри конкурса, заместитель председателя столичного Комитета по туризму Алина Арутюнова.

"Это позволит ребятам узнать о современном развитии Москвы: о важности сохранения локальных объектов и создании комфортной городской среды", — уточнила она.

Также в рамках конкурса для детей организовали 40 экскурсий по городу, провели обучающие интенсивы и мастер-классы по рисованию.