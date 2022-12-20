"Покровское-Стрешнево" оснастили современными игровыми комплексами

Старое игровое оборудование парка постепенно пришло в негодность. В ходе работ были установлены современные игровые элементы из экологичных материалов. Новые пространства разбили по тематике в пяти локациях: природной, просветительской, рекреационной, исторической и спортивной. Их равномерно распределили по всей территории парка.

"В соответствии с проектом все площадки остались на своих местах, — сообщил глава столичного Департамента капремонта Сергей Мельников. — Одна из самых больших и увлекательных располагается в досугово-рекреационной части парка, в его наиболее посещаемой части. Ее площадь составляет более 1220 квадратных метров. Для ребят постарше здесь создан большой игровой комплекс с 27 игровыми функциями, на котором одновременно могут играть до 55 детей. Здесь можно представить себя альпинистом, поиграть в прятки, полазить по различным элементам и скатиться на классической или изогнутой горках-трубах".

В дополнение здесь появились тарзанка и симулирующая скейтбординг рампа. Для детей младших возрастов были оборудованы туннели из "паутины", горки, а также качели, карусель и песочницы. Чтобы гулять с детьми было комфортно, родители смогут отдохнуть в оборудованных беседках и на удобных скамейках.

В просветительской локации на площади свыше 950 квадратных метров помимо горок и качелей установили полосы препятствий и рукоходы. В центре малого архитектурного ансамбля — "Корабль", сочетающий разные игровые элементы и конструкции.

Как утверждает Сергей Мельников, игровые площадки в природной локации заняли больше 1,5 тысячи м²: "На них появились качели как для самых маленьких, так и для ребят постарше, полосы препятствий разного уровня сложности, где можно тренировать баланс и координацию. Есть игровой элемент со столбами, имитирующими ветви деревьев, и сетками для лазанья, а также канатами для балансировки. Другой игровой комплекс интересен тем, что его сетки можно использовать как гамаки. Кроме того, установили тарзанку, карусели и комплексы-домики с различными типами горок, интерактивные панели разного уровня сложности и песочницы"…

А на 240 м² в исторической локации стандартные игровые элементы были дополнены балансирами, пружинными качалками и сетками из канатов.