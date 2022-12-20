В Омской области ввели карантин на трёх фермах из-за опасного вируса

В Омской области на трёх животноводческих фермах ввели карантин из-за лейкоза крупного рогатого скота, который продлится до первого ноября следующего года.

"Очаги болезни обнаружили в границах животноводческих ферм ООО "Колос", ООО "Алексеевское" и КФХ Кесов А. Г. В связи с этим на территории ферм, а также на прилегающих территориях введен карантин до 1 ноября 2023 года", — пишет gorod55.ru.

По информации издания, на данный период введён ряд ограничений, в частности, вывоз животных за пределы фермы.