Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Польша и ФРГ подали заявки на прокачку нефти РФ на 2023 год
Баранец: ВС РФ будут наносить удары по Украине до прекращения поставок ей оружия
Newsweek: Россия развернула "непобедимое оружие" Путина против США
Вершинин: Москва недовольна реакцией ООН на расстрел пленных российских бойцов
Конгрессмен США Кинзингер заявил о победе НАТО над Россией за три дня
В столице Центральноафриканской республики пожар уничтожил штаб-квартиру ЕС
Василеску заявил, что у Киева осталось две недели на выполнение приказа НАТО
Нутрициолог Гончар: зелёный чай нельзя пить беременным и людям с гипертонией
Савчук: окончательное ядерное разоружение Украины началось

Приморский энергопоставщик второй год подряд не выполняет обязательства

Россия

Второе за год повышение тарифов на услуги ЖКХ серьёзно ударило по кошелькам россиян. Но оказалось, что даже платежи за прошлые годы не все энергетики потратили на обязательные цели.

Приморский энергопоставщик второй год подряд не выполняет обязательства

"В структуре тарифа (на электроэнергию. — Прим. ред.) весомую долю занимает так называемая инвестиционная составляющая", — напоминает эксперт издания zr.media.

Между тем гарантирующий поставщик электрической энергии из Приморья ПАО "ДЭК" за 2021 год потратил меньше 270 млн рублей из запланированных на инвестпрограммы 620 млн рублей. Примерно столько же в инфраструктуру вложено в текущем году, хотя, как гласит отчёт на официальном портале правительства региона, до 31 декабря должен быть потрачен почти миллиард рублей.

Автор материала отмечает, что при таком положении дел рост стоимости услуг никак не отразится на надёжности электроснабжения. Аварийные отключения будут продолжаться, а развитие энергетической инфраструктуры будет отставать от темпов жилой и промышленной застройки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
The American Conservative: США не могут скрывать правду о тяжёлом положении ВСУ

Обозреватель The American Conservative Джордж О'Нил заявил, что США не стоило вмешиваться в конфликт Украины и России.

The American Conservative: США не могут скрывать правду о тяжёлом положении ВСУ
Критик Сергей Соседов потребовал уволить всех сотрудников телеканала НТВ
Критик Сергей Соседов потребовал уволить всех сотрудников телеканала НТВ
Финал близок: Зеленский повторит судьбу Саакашвили
Кедми заявил о необходимости разрыва дипотношений России и Польши
Знак зодиака 20 декабря: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев За бомбёжку гитлеровского Берлина в 1941 году полагалось две тысячи рублей Сергей Лебедев Российская власть виновата в том, что допустила кризис на Украине Виктор Пахомов
Daily Mail: учёные спрогнозировали массовое вымирание на Земле к 2100 году
"ТМВ": Кремль предупредил Зеленского, что "Кинжал" для него готов
Лукашенко во время встречи с Путиным послал сигнал относительно СВО на Украине
Лукашенко во время встречи с Путиным послал сигнал относительно СВО на Украине
Последние материалы
Шиншиллы своенравны по натуре: взять на руки — только с разрешения самих зверьков
Вершинин: Москва недовольна реакцией ООН на расстрел пленных российских бойцов
Конгрессмен США Кинзингер заявил о победе НАТО над Россией за три дня
В столице Центральноафриканской республики пожар уничтожил штаб-квартиру ЕС
Василеску заявил, что у Киева осталось две недели на выполнение приказа НАТО
Нутрициолог Гончар: зелёный чай нельзя пить беременным и людям с гипертонией
Савчук: окончательное ядерное разоружение Украины началось
Военкор Стешин: ВСУ готовятся "драпать" из Артёмовска и воруют машины жителей
Ошибка, которую совершают многие: покупают ядовитых змей или змей неизвестных видов
Малышева: активированный уголь не поможет справиться с алкогольным отравлением
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников