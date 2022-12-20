Приморский энергопоставщик второй год подряд не выполняет обязательства

Второе за год повышение тарифов на услуги ЖКХ серьёзно ударило по кошелькам россиян. Но оказалось, что даже платежи за прошлые годы не все энергетики потратили на обязательные цели.

"В структуре тарифа (на электроэнергию. — Прим. ред.) весомую долю занимает так называемая инвестиционная составляющая", — напоминает эксперт издания zr.media.

Между тем гарантирующий поставщик электрической энергии из Приморья ПАО "ДЭК" за 2021 год потратил меньше 270 млн рублей из запланированных на инвестпрограммы 620 млн рублей. Примерно столько же в инфраструктуру вложено в текущем году, хотя, как гласит отчёт на официальном портале правительства региона, до 31 декабря должен быть потрачен почти миллиард рублей.

Автор материала отмечает, что при таком положении дел рост стоимости услуг никак не отразится на надёжности электроснабжения. Аварийные отключения будут продолжаться, а развитие энергетической инфраструктуры будет отставать от темпов жилой и промышленной застройки.

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