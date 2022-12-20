Автосборочные площадки в России, которые остались после ухода западных брендов, нужно продать китайским компаниям, предложил вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов.
Он отметил, что сейчас в стране простаивает множество производственных мощностей.
"В связи с этим предлагается часть производств продать китайским маркам, чтобы они на базе этих предприятий организовали производство своих автомобилей", — заявил парламентарий в интервью РИА Новости.
Также Чернышов считает, что правительством должна быть разработана система льготного кредитования для приобретения автомобилей, собранных на территории России, а всех покупателей на первые два года стоит освободить от уплаты транспортного налога.
Таким образом, уточнил вице-спикер, удастся подержать отечественный автопром, сохранить рабочие места и оставить в стране налоги.
Ранее в Госдуме разъяснили, когда российские автовладельцы могут не платить штрафы за нарушение дорожной разметки.
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