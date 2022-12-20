Вице-спикер Госдумы Чернышов: брошенные автозаводы в России нужно продать Китаю

Автосборочные площадки в России, которые остались после ухода западных брендов, нужно продать китайским компаниям, предложил вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов.

Он отметил, что сейчас в стране простаивает множество производственных мощностей.

"В связи с этим предлагается часть производств продать китайским маркам, чтобы они на базе этих предприятий организовали производство своих автомобилей", — заявил парламентарий в интервью РИА Новости.

Также Чернышов считает, что правительством должна быть разработана система льготного кредитования для приобретения автомобилей, собранных на территории России, а всех покупателей на первые два года стоит освободить от уплаты транспортного налога.

Таким образом, уточнил вице-спикер, удастся подержать отечественный автопром, сохранить рабочие места и оставить в стране налоги.

Ранее в Госдуме разъяснили, когда российские автовладельцы могут не платить штрафы за нарушение дорожной разметки.

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