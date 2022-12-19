Первая оттепель превратит Петербург в "ледяной каток" уже в ночь на вторник

В Петербурге хозяйничает первая зимняя оттепель — впервые за последние несколько недель столбики термометров поднялись до плюсовых температур. Вместе с тем уже в ночь на вторник, 20 декабря, ожидаются новые заморозки — до -4 градусов. На протяжении двух дней в городе пройдет мокрый снег с дождем, что грозит образованием опасной наледи в пешеходных зонах и на проезжей части. Учитывая провальную политику борьбы со снегом и наледью со стороны Смольного, петербуржцам в эти дни стоит быть предельно осторожными.

В понедельник, 19 декабря, Петербург переживает первую в сезоне оттепель — столбики термометров поднимаются до +2 градусов. При этом периодически город "посыпает" мокрым снегом, который в середине дня усилится и дополнится дождем. Однако уже в ночь на вторник температура вновь опустится до минусовых показателей: синоптики обещают до -4 градусов ночью и до -6 днем вторника. При этом мокрый снег из города "уходить" не собирается.

Такие погодные "качели" грозят серьезными последствиями для петербургских улиц и магистралей. Велик риск образования опасной наледи как на проезжей части, так и на пешеходных зонах. Кроме того, текущие погодные условия являются благоприятными для появления сосулек и наледи на крышах зданий.

Стоит отметить, что несмотря на заверения чиновников из команды губернатора Александра Беглова о готовности городских служб к текущему снежному сезону, с приходом первых снегопадов Петербург, как и в прошлом году, вновь "утонул" в сугробах. СМИ сообщали о множестве ДТП из-за низкого качества или полного отсутствия очистки дорог от осадков, что уже приводило к десятибалльным заторам.

Также сообщалось о десятках случаев травм пешеходов из-за отсутствия обработки противогололедными смесями. Так, СМИ рассказывали о петербуржце, сломавшем руку из-за падения на скользкой поверхности на Малой Посадской, 23 в Петроградском районе. Теперь он намерен обратиться в суд с иском к ЖКС №1 Петроградского района и губернатору Беглову.

Напомним, политолог и общественный деятель Владимир Соловейчик обратил внимание на неудовлетворительную работу комитета по благоустройству. По его мнению, чрезмерное использование реагентов в некоторых районах не спасает автомобилистов от аварий, а пешеходов от падений. Ситуация остается тревожной.