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За неделю в Петербурге зафиксировано более 1,6 тысячи ДТП

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Согласно официальным данным Управления Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за минувшую неделю в Северной столице было зафиксировано не менее 1660 дорожно-транспортных происшествий. При этом в авариях в общей сложности пострадали 25 человек.

За неделю в Петербурге зафиксировано более 1,6 тысячи ДТП

Публикуемая ведомством статистка свидетельствует об увеличении количества ДТП на дорогах Санкт-Петербурга зимой. Так, в период с 12 по 15 декабря было зафиксировано 1660 автомобильных аварий, 23 из которых — с пострадавшими. В общей сложности ранения различной степени тяжести получили 25 человек, в том числе 1 ребенок. Одно из ДТП 14 декабря привело к летальному исходу.

Стоит отметить, что уровень аварийности на дорогах Северной столицы начал резко повышаться на фоне погодных изменений с наступлением зимы. Многочисленные аварии стали следствием некачественной уборки работниками коммунальных служб. Ранее политолог и общественный деятель Владимир Соловейчик, комментируя работу профильных комитетов Смольного, подчеркивал, что хуже всего ситуация обстоит на городских магистралях, где из-за гололедицы происходит "куча аварий".

Неубранный снег и необработанные должным образом дороги негативно отразились и на работе общественного транспорта Северной столицы. Как сообщали СМИ, закупленные Смольным в рамках транспортной реформы новые "лазурные" автобусы оказались непригодны для использования в условиях петербургской зимы. С приходом снегопадов и заморозков ежедневно стали появляться новости о том, что горожане вынуждены своими силами выталкивать застрявший в снежных завалах социальный транспорт.

Также следует напомнить о первом летальном исходе одного из дорожно-транспортных происшествий с участием новых автобусов. По информации сообщества "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте" трагичный инцидент произошел 11 декабря на Балканской площади в Фрунзенском районе. Как сообщают петербуржцы, жертвой оказался водитель, который вышел на улицу, и в это время автобус начал самопроизвольное движение, в результате чего человек оказался зажат между двумя "лазурными" автобусами.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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