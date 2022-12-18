Глава партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович выступил с предложением о возврате останков Иосифа Сталина в мавзолей на Красную Площадь.
"Большинство россиян высоко оценивает заслуги Сталина в укреплении советской державы", — цитирует политика агентству РИА Новости.
Также Малинкович отметил, что перенести останки от Кремлёвской стены в мавзолей необходимо "в торжественной обстановке с участием государственного руководства". Причём трансляция церемонии должна быть доступна всем жителям Российской Федерации.
Ранее власти Хакасии отчитались, что установили в одной из школ региона "парту героя" в честь погибшего солдата.
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