Губернатор Тюменской области Моор: Россию санкциями не остановить

Глава Тюменской области Александр Моор пообещал продолжить помогать мобилизованным из региона мужчинам, принимающим участие в СВО, несмотря на санкции Минфина США.

"Никакие санкции нас не остановят", — цитирует губернатора издание nashgorod.ru.

Моор подчеркнул, что мобилизованные тюменцы получили всё необходимое снаряжение, а их семьи, оставшиеся дома, "окружены заботой и вниманием" региональных властей.

Он также отметил, что правительство Тюменской области продолжит оказывать гуманитарную помощь беженцам с Украины и из донбасских республик.

Ранее стало известно, что тюменский губернатор объявлен нежелательной персоной в США, куда ему запретили въезд и наложили ряд экономических ограничений.

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