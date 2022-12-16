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В центре Петербурга девушки вышли на помощь коммунальщикам и убирают снег

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Жители Центрального района Санкт-Петербурга, не дождавшись уборки снега от подведомственных Комитету по благоустройству подрядчиков, решили самостоятельно выйти на борьбу с сугробами. Аналогичные проблемы с уборкой города наблюдались и прошлой зимой, однако в Смольном не провели работу над ошибками.

Санкт-Петербург на протяжении двух недель засыпает снегом. Коммунальные службы не справились с очисткой города от снега и наледи, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы петербуржцев в социальных сетях и на портале Смольного "Наш Санкт-Петербург". При этом снегоуборочной техники, закупленной Смольным минувшим летом, так и не было замечено на улицах.

Жители Центрального района Петербурга устали терпеть халатную уборку снега и вышли сами расчищать улицы от сугробов. Так, двух девушек с лопатами заметили на Гагаринской улице.

 
 

"Как вам такое? Девушки позитивные, веселые и говорят: разминаемся. Есть женщины в Санкт-Петербурге, которые: молоды, красивы, позитивны и лопатой снег возле дома убирают! Коммунальные службы Центрального района "ау"!? Берите пример!" — призвали администраторы сообщества "Дежурный по Питеру".

Стоит отметить, что прошлой зимой многие петербуржцы были вынуждены выходить на улицы и убирать снег, поскольку коммунальные службы не справились с возложенными на них обязательствами. Так, помогать коммунальщикам выходили даже инвалиды-колясочники, подавая пример другим жителям города. На этом фоне заявления команды губернатора Александра Беглова о "полной готовности города к зиме" выглядят еще более абсурдно.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что петербургские инвалиды второй год подряд вынуждены самостоятельно расчищать снег. Это наглядно показывает заботу Смольного о людях с ограниченными возможностями.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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