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Проект "ВРаботе" впервые стал доступен для столичных школьников

Россия » Центр » Москва

Столичный проект по трудоустройству молодежи "ВРаботе" будет помогать школьникам и студентам найти работу и стажировку.

Проект "ВРаботе" впервые стал доступен для столичных школьников

Проект был создан в 2020 году, однако в этом году "ВРаботе" впервые привлек на стажировку столичных школьников. Молодым специалистам предлагают помочь составить резюме, принять участие в образовательных программах, пройти собеседования с работодателями.

По словам руководителя проекта Маргариты Евсюковой, ребятам важно посмотреть на профессию изнутри, чтобы в дальнейшем сделать полностью осознанный выбор.

"Во время работы со студентами мы заметили, что многие из них пошли в определенную профессию не на основе своих предпочтений. За одних специальность выбрали родители, другие решили идти в сферы, которые наиболее популярны. Большинство выпускников также не понимали, что представляет из себя та или иная профессия, а затем начинали работать в других направлениях", — подчеркнула Маргарита Евсюкова.

Проект "ВРаботе" реализуется совместно с российскими компаниями, государственными органами и образовательными учреждениями столицы. С его помощью за два года для молодых москвичей найдено более 2500 вакансий, проведено свыше 25 обучающих мероприятий по развитию бизнеса.

Основная цель проекта — помочь школьникам выбрать профессию. Ребята могут консультироваться с экспертами в различных областях, получать информацию о вузах и интересующих их факультетах. Все это можно найти на платформе "Вокруг профессий", которая ориентирована на учащихся 7-11 классов.

Попасть на стажировку школьнику легко. Вся информация об актуальных вакансиях и мероприятиях размещена на сайте и на страницах проекта "ВРаботе" в социальных сетях, где с помощью онлайн-бота можно связаться с организаторами. Для этого нужно просто написать "Привет" в сообщения группы "ВКонтакте".

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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