В больницах Ростовской области ввели запрет на посещение пациентов из-за гриппа

Из-за высокой заболеваемости гриппом Роспотребнадзор Ростовской области утвердил документ с жёсткими ограничительными мерами, сообщает rostovgazeta.ru.

По информации издания, только за прошедшую неделю медики диагностировали грипп у 30 тысяч жителей региона. Как пояснили специалисты Роспотребнадзора, сотрудники Минздрава и Минтруда Ростовской области будут контролировать исполнение ограничений в медицинских учреждениях и организациях социальной защиты населения.

С 15 декабря пациентов ростовских больниц не смогут навещать их родственники.

Кроме того, весь медицинский персонал региона обязали носить маски на рабочем месте. Роспотребнадзор также потребовал отправлять школьные классы на дистанционное обучение, если в них болеют свыше 20 процентов детей.

Ранее врач Татьяна Тарадеева заявила, что пациент может почувствовать первые симптомы свиного гриппа спустя неделю после заражения. Она подчеркнула: люди с этой инфекцией зачастую жалуются на кашель, повышение температуры, заложенность носа и болевые ощущения в области грудины.