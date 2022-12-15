Жители Ржевки-Пороховых вторые сутки мерзнут без горячей воды

Авария теплосети ТЭЦ-5 в Невском районе 13 декабря оставила без тепла и горячей воды 133 здания, включая 53 жилых дома в зоне Пороховых улиц.

По данным Комитета по энергетике, восемь метров трубопровода заменили уже 14 декабря, переведя часть домов на резервную схему теплоснабжения. Окончательно неисправность должны ликвидировать ночью 15 декабря, однако к утру тепло вернулось не во все дома: жители Ржевки сообщили, что мерзли всю ночь.

Судя по комментариям, тепло так и не вернулось в несколько домов на Ириновском и Индустриальном проспектах, Хасанской улице, проспекта Ударников.

Официальные ресурсы дают противоречивую информацию: если паблик Красногвардейского района обещал вернуть тепло уже поздним вечером 14 декабря, то на портале "Наш Санкт-Петербург" гражданам сообщают, что ждать возвращения отопления не стоит раньше 18-00 15 декабря, а Жилищное агентство Красногвардейского района уточняет, что до 15-00 15 декабря 63 жилых дома будут снабжать "с понижением качества".

Петербуржцы, которые остаются вторые сутки без тепла в своих домах, интересуются причинами аварий. Если каждое лето горячее водоснабжение отключают на три недели, а в сентябре чиновники всех уровней, начиная с губернатора Александра Беглова, рапортуют, что "город к зиме готов", прочему каждую зиму где-нибудь обязательно отключат отопление из-за аварии на теплосети, и за что люди платят квартплату, если услуги не оказываются в полном объеме.

"Каждой зимой такая ситуация, и будет продолжаться каждый месяц!! И это на протяжении нескольких лет! Сколько ещё будет это продолжаться? Ещё лет 10, пока всю трубу не поменяют таким образом? Денег нет, но вы держитесь!! А добавлять в такое время депутатам зарплату — деньги есть!! За что мы платим квартплату!? И кто нам вернёт деньги за не поставку горячей воды, она ведь чуть теплая? Что, деньги пойдут на разлив воды?!" — спрашивает Людмила С.

Ранее авария на теплосети оставила без тепла и горячей воды десятки домов в Пушкинском районе — по сообщению жителей, отопления не было весь день 8 декабря, а в октябре прорыв затопил кипятком несколько автомобилей на улице Орджоникидзе в Московском районе Петербурга.