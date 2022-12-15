Российские энергетики решили не отказываться от роскошных корпоративов на Новый год, их не смутил даже рекордный скачок цен на электроэнергию в стране.
Руководство российских энергетических компаний собирается потратить 45 млн рублей на новогодние торжества и празднование Дня энергетика, сообщает издание newizv.ru со ссылкой на официальный портал госзакупок.
Особый цинизм, по мнению авторов материала, в том, что корпоративы решили устроить и компании с госучастием, а значит роскошное застолье, танцы и алкоголь будут оплачены россиянами.
Между тем, в этом году рост тарифов на коммунальные услуги установил десятилетний рекорд, увеличившись сразу на 13%. Причём последнее повышение власти решили не откладывать на 2023 год, новые тарифы вступили в силу уже с 1 декабря.
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