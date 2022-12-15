Пока для россиян растут тарифы, энергетики потратят 45 млн рублей на корпоративы

Российские энергетики решили не отказываться от роскошных корпоративов на Новый год, их не смутил даже рекордный скачок цен на электроэнергию в стране.

Руководство российских энергетических компаний собирается потратить 45 млн рублей на новогодние торжества и празднование Дня энергетика, сообщает издание newizv.ru со ссылкой на официальный портал госзакупок.

Особый цинизм, по мнению авторов материала, в том, что корпоративы решили устроить и компании с госучастием, а значит роскошное застолье, танцы и алкоголь будут оплачены россиянами.

Между тем, в этом году рост тарифов на коммунальные услуги установил десятилетний рекорд, увеличившись сразу на 13%. Причём последнее повышение власти решили не откладывать на 2023 год, новые тарифы вступили в силу уже с 1 декабря.

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