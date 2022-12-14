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В Белгородской области могут расширить ограничения продажи алкоголя

Россия

Областная дума Белгородской области внесла законопроект, в котором выдвинула предложение ограничить продавать алкогольную продукцию в приграничных регионах с 16:00 до 11:00.

"Предлагается расширить список населённых пунктов в Валуйском горокруге, где продажа горячительных напитков будет с ограничениями", — сообщает bel.ru.

Также отмечается, что в список могут добавить следующие посёлки:

  • Казинка;
  • Колосково;
  • Мандрово;
  • Принцевка;
  • Солоти;
  • Тимоново.

Ранее ограничения на продажу алкоголя были введены в шести районах и трёх городских округах региона.

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Автор Елена Ивченко
Елена Ивченко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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