В Белгородской области могут расширить ограничения продажи алкоголя

Областная дума Белгородской области внесла законопроект, в котором выдвинула предложение ограничить продавать алкогольную продукцию в приграничных регионах с 16:00 до 11:00.

"Предлагается расширить список населённых пунктов в Валуйском горокруге, где продажа горячительных напитков будет с ограничениями", — сообщает bel.ru.

Также отмечается, что в список могут добавить следующие посёлки:

Казинка;

Колосково;

Мандрово;

Принцевка;

Солоти;

Тимоново.

Ранее ограничения на продажу алкоголя были введены в шести районах и трёх городских округах региона.

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