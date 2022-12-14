Суд Ставрополья может признать действия нацистов во время ВОВ геноцидом

Ставропольский краевой суд сегодня, 14 декабря, начинает рассматривать заявление Генпрокуратуры РФ, в котором требуется признать геноцидом действия вермахта на территории региона.

"Заявление направлено прокурором Ставропольского края по поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова в целях защиты национальных интересов Российской Федерации", — сообщил представитель надзорного ведомства изданию newstracker.ru.

Немецко-фашистские оккупанты во время Великой Отечественной войны полгода расстреливали, пытали и истязали жителей Ставрополья.

Авторы материала напоминают, что ранее суд Санкт-Петербурга признал геноцидом блокаду Ленинграда.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.