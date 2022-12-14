Ставропольский краевой суд сегодня, 14 декабря, начинает рассматривать заявление Генпрокуратуры РФ, в котором требуется признать геноцидом действия вермахта на территории региона.
"Заявление направлено прокурором Ставропольского края по поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова в целях защиты национальных интересов Российской Федерации", — сообщил представитель надзорного ведомства изданию newstracker.ru.
Немецко-фашистские оккупанты во время Великой Отечественной войны полгода расстреливали, пытали и истязали жителей Ставрополья.
Авторы материала напоминают, что ранее суд Санкт-Петербурга признал геноцидом блокаду Ленинграда.
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Некоторые страны, входящие в состав Евросоюза, предприняли дипломатический демарш из-за слов главы Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для РФ, пишет Reuters.