Бывший мэр Владивостока Гуменюк может отправиться в тюрьму на 17 лет

Представитель прокуратуры попросил суд назначить экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку рекордное наказание - 17 лет лишения свободы.

По словам государственного обвинителя, бывший градоначальник также должен выплатить штраф 150 млн рублей и лишиться права занимать любые властные должности в государственном или муниципальном управлении.

Гуменюк обвиняется сразу в нескольких преступлениях, связанных с коррупцией. Следствие установило, что нарушения закона были совершены как на должности мэра Владивостока, так и ранее, пишет издание vostokmedia.com.

Бывший глава столица Дальнего Востока был арестован осенью 2021 года, и действие этой меры пресечения неоднократно продлялось.

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