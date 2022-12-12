Донской губернатор Василий Голубев поддержал юных казаков на уроке мужества

В День Героев Отечества, который празднуется в России 9 декабря, в мультимедийном историческом парке "Россия — Моя история" на Дону состоялось мероприятие, посвящённое 80-летию образования 5-го гвардейского Донского казачьего кавалерийского Краснознамённого Будапештского корпуса. Губернатор региона Василий Голубев пообщался на уроке мужества с воспитанниками казачьих корпусов.

На уроке мужества, который транслировался во все учебные заведения региона, а также в два кадетских корпуса в Волгоградской области, Василий Голубев напомнил собравшимся, что донская земля всегда славилась мужеством своих сынов. Казаки столетиями защищали Россию, участвуя во всех сражениях. И примеров тому множество.

"Почти 80 лет назад корпус участвовал в очищении донской земли от фашистов, в феврале 1943-го бойцы ударили в тыл немцам и ускорили их бегство из Ростова. Казаки гнали врагов с Дона до конца августа. А 30 августа, как мы все знаем, — годовщина освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков, — напомнил губернатор об одном из эпохальных эпизодов с участием Донского казачьего корпуса.

Подобные исторические подвиги сегодня вдохновляют и участников специальной военной операции, вынужденных вновь бороться с вернувшимся нацистским злом, за мирное небо над головой. Василий Голубев подчеркнул, что нынешнему молодому поколению многому ещё предстоит научиться, но уже сейчас кадеты должны понимать, как важно продолжать традиции донской земли, как трудовые, так и боевые. Именно поэтому так важны для молодого поколения подобные уроки мужества.

"Выбирая свой путь, помните, что высшим приоритетом для гражданина и патриота являются защита Родины и служение обществу. Не забывайте, ребята, что в ваших жилах течёт кровь казаков-героев, которые на протяжении многих веков стояли на страже интересов России, будьте достойны славы ваших предков", — сообщил губернатор.

Василий Голубев отметил, что невозможно строить будущее без знания истории страны и своей малой родины, при этом губернатор с гордостью подчеркнул, что его порадовал тот боевой настрой, с которым ребята участвовали в мероприятии.

Также на мероприятии присутствующим показали литературно-музыкальное представление: юные кадеты, облачённые в костюмы времен ВОВ, поведали с изрядной долей артистизма историю корпуса.

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