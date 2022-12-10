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У Беглова все изначально было построено на обмане – активист Мазурик

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Бывший депутат муниципального образования "Светлановское" шестого созыва и общественный активист Юрий Мазурик высказался о провальной "прямой линии" губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, указав, что включать в состав эфира ложь — это ненормально.

У Беглова все изначально было построено на обмане – активист Мазурик

10 декабря в 12:00 состоялась "прямая линия" с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Перед началом трансляции многие СМИ сообщили, что "прямая линия" была записана ночью. Впоследствии это подтвердил целый ряд фактов.

Экс-депутат и общественный активист Юрий Мазурик указал, что у губернатора Александра Беглова все изначально было построено на обмане.

"В состав эфира включать ложь — это ненормальная тема. У Беглова все изначально было построено на обмане: и запишем заранее и будем делать вид, что это идет в прямом эфире. Эта же история простая — когда человек лжет в одном, не веришь ему ни в чем", — заявил Мазурик.

Общественник подчеркнул, что петербуржцы далеко не в первый раз убедились в том, что Беглов готов соврать.

"Мы не первый раз узнали, что Беглов готов соврать. Человек спокойно относится ко лжи и по непрофессионализму его службы и из-за его собственного непонимания, насколько это нездоровая ситуация, он нам еще раз это продемонстрировал", — подчеркнул активист.

В заключение Мазурик назвал дилетантами людей, допустивших такой провал "прямой линии".

"Это еще и выпустили в эфир. Дилетанты!" — подытожил Мазурик.

Напомним, перед началом "прямой линии" градоначальника эксперты обратили внимание на бесполезность подобного мероприятия и подчеркнули, что ни один вопрос, волнующий петербуржцев, не будет озвучен.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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