Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Путин: проблемы в армии перестали быть такими острыми, как раньше
Удмуртии выделено 39 млн рублей на строительство и покупку сельского жилья
Путин о ситуации на фронте: верить никому нельзя, только мне можно
Путин: сотни российских ракет никто не остановит
Путин о приговоре Илье Яшину*: 8,5 лет за слова это не "зверский срок"
Путин: нет никаких факторов для объявления новой мобилизации в России
Военнопленный ВСУ заявил о жестоком отношении командиров Украины к солдатам
Путин признался, что Россия "поздно сориентировалась" по Украине
Семеновский: сварщикам в ТЦ "Мега Химки" грозит до шести лет лишения свободы

Экс-глава УСП Барабанщиков провел пять месяцев в СИЗО по вине Беглова

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Губернатор Петербурга Александр Беглов сам создал ситуацию, из-за которой в отношении бывшего главы Управления социального питания было возбуждено уголовное дело. Это следует из протоколов допроса, опубликованных в Сети.

Экс-глава УСП Барабанщиков провел пять месяцев в СИЗО по вине Беглова

В распоряжении Telegram-канала "ПОЛИТИКА В КРУГУ" попали протоколы допроса, бывшего начальника Управления социального питания Санкт-Петербурга Алексея Барабанщикова. Опубликованные фрагменты прямо указывают на то, что на скамью подсудимых чиновника привели действия Александра Беглова.

"Барабанщиков выполнял поручение Александра Беглова по реформированию социального питания, получил позитивную оценку своих предложений во всех профильных комитетах, кроме одного — Комитета по финансовому контролю, где откровенно саботировали поручение губернатора, — пересказывает содержание протоколов допроса авторы Telegram-канала. — И вместо того, чтобы разобраться с этой ситуацией, Беглов начинает по факту сам начинает саботировать работу реформу, начав игнор и травлю Барабанщикова. А потом и вовсе предлагает тому уволиться. Неудивительно, что с таким отношением губернатора к выполнению собственных поручений бывший глава УСП оказался на скамье подсудимых".

Алексей Барабанщиков был назначен на должность главы Управления социального питания Санкт-Петербурга лично губернатором Александром Бегловым. Ему было поручено провести реформу системы соцпита в городе. Однако этому помешали крупные игроки на рынке, которые через Смольный стали мешать Барабанщикову, обладавшему большим опытом в своей сфере, провести необходимые изменения.

В многочисленных интервью бывший начальник УСП, чтобы как-то повлиять на ситуацию, рассказывал о коррупции и других проблемах на рынке соцпита в Санкт-Петербурге, раскрывая конкретные незаконные схемы получения многомиллионных контрактов, благодаря чиновникам из районных администраций города.

Алексей Барабанщиков был задержан 12 ноября 2021 года и помещен в СИЗО по подозрению в нанесении ущерба бюджету Санкт-Петербургу в размере 23 млн рублей якобы при распределении контрактов на организацию школьного питания. Однако абсурдность обвинения и политическая подоплека задержания экс-главы УСП была очевидна.

8 апреля 2022 года мера пресечения Барабанщикову была изменена на ограничение некоторых действий, а 20 октября дело в отношении бывшего начальника управления и вовсе было прекращено.

По информации Telegram-канала "Дворцовая площадь", произошло это из-за сведений в протоколах допроса экс-главы УСП, в которых Барабанщиков признается, что всего лишь выполнял приказания Александра Беглова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Алкснис: Европа капитулировала перед США и готовится воевать с Россией

Евросоюз окончательно капитулировал перед США, а теперь готовится к войне с Россией.

Алкснис: Европа капитулировала перед США и готовится воевать с Россией
Герой России Набиев: украинская снайперша-биатлонистка применяла подлую тактику
Герой России Набиев: украинская снайперша-биатлонистка применяла подлую тактику
Stars and Stripes: Польша готовится к полномасштабной войне с Россией
WP: ВСУ боятся разводить огонь и страдают от холода из-за близости к позициям РФ
Писатели и учёные всегда были находкой для шпионажа Сергей Лебедев Николай Бурляев: Тарковский сейчас необходим как никогда Анжела Якубовская Финансовая сторона мобилизации: денег нужно очень много Андрей Николаев
Newsweek: в феврале 2023 года генерал ВС РФ Суровикин постучится в ворота Киева
Daily Mail: британец обвинил в попытке изнасилования беженца с Украины
Дандыкин заявил, что войска ВС РФ выработали тактику борьбы с РСЗО HIMARS ВСУ
Дандыкин заявил, что войска ВС РФ выработали тактику борьбы с РСЗО HIMARS ВСУ
Последние материалы
Удмуртии выделено 39 млн рублей на строительство и покупку сельского жилья
Экс-глава УСП Барабанщиков провел пять месяцев в СИЗО по вине Беглова
Путин о ситуации на фронте: верить никому нельзя, только мне можно
Путин: сотни российских ракет никто не остановит
Путин о приговоре Илье Яшину*: 8,5 лет за слова это не "зверский срок"
Путин: нет никаких факторов для объявления новой мобилизации в России
Военнопленный ВСУ заявил о жестоком отношении командиров Украины к солдатам
Путин признался, что Россия "поздно сориентировалась" по Украине
Семеновский: сварщикам в ТЦ "Мега Химки" грозит до шести лет лишения свободы
Путин: "Я разочарован комментариями Меркель по минским соглашениям"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников