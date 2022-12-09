Экс-глава УСП Барабанщиков провел пять месяцев в СИЗО по вине Беглова

Губернатор Петербурга Александр Беглов сам создал ситуацию, из-за которой в отношении бывшего главы Управления социального питания было возбуждено уголовное дело. Это следует из протоколов допроса, опубликованных в Сети.

В распоряжении Telegram-канала "ПОЛИТИКА В КРУГУ" попали протоколы допроса, бывшего начальника Управления социального питания Санкт-Петербурга Алексея Барабанщикова. Опубликованные фрагменты прямо указывают на то, что на скамью подсудимых чиновника привели действия Александра Беглова.

"Барабанщиков выполнял поручение Александра Беглова по реформированию социального питания, получил позитивную оценку своих предложений во всех профильных комитетах, кроме одного — Комитета по финансовому контролю, где откровенно саботировали поручение губернатора, — пересказывает содержание протоколов допроса авторы Telegram-канала. — И вместо того, чтобы разобраться с этой ситуацией, Беглов начинает по факту сам начинает саботировать работу реформу, начав игнор и травлю Барабанщикова. А потом и вовсе предлагает тому уволиться. Неудивительно, что с таким отношением губернатора к выполнению собственных поручений бывший глава УСП оказался на скамье подсудимых".

Алексей Барабанщиков был назначен на должность главы Управления социального питания Санкт-Петербурга лично губернатором Александром Бегловым. Ему было поручено провести реформу системы соцпита в городе. Однако этому помешали крупные игроки на рынке, которые через Смольный стали мешать Барабанщикову, обладавшему большим опытом в своей сфере, провести необходимые изменения.

В многочисленных интервью бывший начальник УСП, чтобы как-то повлиять на ситуацию, рассказывал о коррупции и других проблемах на рынке соцпита в Санкт-Петербурге, раскрывая конкретные незаконные схемы получения многомиллионных контрактов, благодаря чиновникам из районных администраций города.

Алексей Барабанщиков был задержан 12 ноября 2021 года и помещен в СИЗО по подозрению в нанесении ущерба бюджету Санкт-Петербургу в размере 23 млн рублей якобы при распределении контрактов на организацию школьного питания. Однако абсурдность обвинения и политическая подоплека задержания экс-главы УСП была очевидна.

8 апреля 2022 года мера пресечения Барабанщикову была изменена на ограничение некоторых действий, а 20 октября дело в отношении бывшего начальника управления и вовсе было прекращено.

По информации Telegram-канала "Дворцовая площадь", произошло это из-за сведений в протоколах допроса экс-главы УСП, в которых Барабанщиков признается, что всего лишь выполнял приказания Александра Беглова.