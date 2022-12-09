В Москве школьники посоревнуются в робототехнике

Московские школьники поучаствуют в турнире по робототехнике "Робостеп".
Для регистрации достаточно заполнить специальную форму на сайте. Также там можно найти подробные правила и расписание.
Для выполнения конкурсных заданий можно использовать любой робототехнический набор и соответствующее программное обеспечение.
Задания сделаны таким образом, что справиться с ними может даже новичок в этой сфере. Знаний, полученных на занятиях по робототехнике, вполне хватит для прохождения конкурсных испытаний.
С этого года в турнире появилась новая категория "Тренинг олимпиадных задач Всероссийской олимпиады и Московской олимпиады по робототехнике". Поучаствовать в ней можно в течение всего учебного года. Результаты будут оцениваться по видеозаписям решенных задач. Лучшие из них отметят организаторы.
Кроме того, с 12 по 25 декабря пройдёт турнир в категории "Здесь и сейчас", где школьники должны создать движущегося робота так, чтобы он мог выполнить конкретные задания за ограниченное время.
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