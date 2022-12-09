Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Минобороны: ВС РФ уничтожили шесть пусковых установок РСЗО MLRS и MARS-II ВСУ
Депутат Милонов: глобальные элиты планируют сменить этнический состав Украины
Данилов об ударах по России: мы не будем ни у кого спрашивать
Приложение "Одноклассников" стало доступнее для незрячих пользователей
Комендант морской пехоты США Бергер заявил, что бойцам запретят носить телефоны
Клишас: западных политиков, призывающих расчленить РФ, нужно уголовно наказывать
Политолог Кошкин: на Польшу никто не нападает, но она готовится к войне с РФ
Вассерман раскрыл секреты знаменитого жилета: 28 карманов и загрузка в 7 кг
Командующий Северным флотом РФ Моисеев: США и НАТО активизировались в Арктике

В Москве школьники посоревнуются в робототехнике

Россия » Центр » Москва

Московские школьники поучаствуют в турнире по робототехнике "Робостеп".

В Москве школьники посоревнуются в робототехнике

Для регистрации достаточно заполнить специальную форму на сайте. Также там можно найти подробные правила и расписание.

Для выполнения конкурсных заданий можно использовать любой робототехнический набор и соответствующее программное обеспечение.

Задания сделаны таким образом, что справиться с ними может даже новичок в этой сфере. Знаний, полученных на занятиях по робототехнике, вполне хватит для прохождения конкурсных испытаний.

С этого года в турнире появилась новая категория "Тренинг олимпиадных задач Всероссийской олимпиады и Московской олимпиады по робототехнике". Поучаствовать в ней можно в течение всего учебного года. Результаты будут оцениваться по видеозаписям решенных задач. Лучшие из них отметят организаторы.

Кроме того, с 12 по 25 декабря пройдёт турнир в категории "Здесь и сейчас", где школьники должны создать движущегося робота так, чтобы он мог выполнить конкретные задания за ограниченное время.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Алкснис: Европа капитулировала перед США и готовится воевать с Россией

Евросоюз окончательно капитулировал перед США, а теперь готовится к войне с Россией.

Алкснис: Европа капитулировала перед США и готовится воевать с Россией
Герой России Набиев: украинская снайперша-биатлонистка применяла подлую тактику
Герой России Набиев: украинская снайперша-биатлонистка применяла подлую тактику
Stars and Stripes: Польша готовится к полномасштабной войне с Россией
WP: ВСУ боятся разводить огонь и страдают от холода из-за близости к позициям РФ
Писатели и учёные всегда были находкой для шпионажа Сергей Лебедев Николай Бурляев: Тарковский сейчас необходим как никогда Анжела Якубовская Финансовая сторона мобилизации: денег нужно очень много Андрей Николаев
Newsweek: в феврале 2023 года генерал ВС РФ Суровикин постучится в ворота Киева
Daily Mail: британец обвинил в попытке изнасилования беженца с Украины
Дандыкин заявил, что войска ВС РФ выработали тактику борьбы с РСЗО HIMARS ВСУ
Дандыкин заявил, что войска ВС РФ выработали тактику борьбы с РСЗО HIMARS ВСУ
Последние материалы
NDP: без поддержки НАТО конфликт на Украине закончится в течение недели
Гамазатову вынесли приговор за подготовку убийства полицейских
Лукашенко: власти Украины выдвигают неприемлемые условия для переговоров с РФ
Эксперт по питанию: "Для быстрого похудения исключите блюда с "пустыми" калориями"
Taz: готовившие госпереворот в ФРГ включили главу МИД Бербок в список "врагов"
Политика Илью Яшина приговорили к 8,5 годам лишения свободы по делу о фейках
Рябков: США не станут отменять санкции против РФ
На вооружение авиаполка ЦВО поступили высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ
Пугачева стала фоном для концерта "Би-2" в Израиле
Лукашенко: Запад после мятежа в Белоруссии планировал начать войну с Россией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников