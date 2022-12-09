Снегоуборочная техника Смольного вновь не вышла на улицы

Администрация Петербурга не выводила снегоуборочную технику на улицы города после очередного снегопада в ночь на пятницу. Утром метель продолжилась и только усугубила ситуацию на дорогах.

Отсутствие спецтехники наблюдается во многих районах Петербурга. Каких-либо признаков присутствия коммунальщиков нет на набережной Черной Речки.

Аналогичным образом ситуация обстоит рядом с метро "Беговая" и парком 300-летия.

Неубранным снег остается на улице Грибалева.

В целом ситуация с отсутствием уборки снега наблюдается по ряду районов Петербурга.

Снегопады в Северной столице идут почти неделю без перерыва. О непогоде заранее предупреждали синоптики, однако в команде губернатора Александра Беглова не обратили внимания на сигналы специалистов. Неспособность организовать работу коммунальщиков привела к очередному снежному коллапсу, серьезным пробкам на протяжении всего дня, выросшему количеству ДТП и травмам среди пешеходов.