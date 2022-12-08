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Медведев: в РФ могут вернуть смертную казнь

Россия

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что высшую меру наказания можно будет вернуть, не меняя Конституцию, если есть опасность большого количество тягчайших преступлений или в военное время.

"Я никогда не говорил о необходимости немедленного возврата смертной казни. Это возможно, только если к тому есть максимально весомые основания. Например, если общественная опасность тягчайших преступлений в стране зашкаливает — убийств прежде всего — или в военное время, как это и раньше бывало", — приводят его слова РИА Новости.

Ранее в ходе встречи с членами Совета по правам человека Владимир Путин высказался по поводу вопроса о возвращении смертной казни в РФ. Он заявил, что, как и ранее, выступает против этого.

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Автор Елена Ивченко
Елена Ивченко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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