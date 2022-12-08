Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что высшую меру наказания можно будет вернуть, не меняя Конституцию, если есть опасность большого количество тягчайших преступлений или в военное время.
"Я никогда не говорил о необходимости немедленного возврата смертной казни. Это возможно, только если к тому есть максимально весомые основания. Например, если общественная опасность тягчайших преступлений в стране зашкаливает — убийств прежде всего — или в военное время, как это и раньше бывало", — приводят его слова РИА Новости.
Ранее в ходе встречи с членами Совета по правам человека Владимир Путин высказался по поводу вопроса о возвращении смертной казни в РФ. Он заявил, что, как и ранее, выступает против этого.
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