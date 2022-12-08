УФАС Перми признали "Альфа-Банк" виновным в нарушении закона о рекламе

Управление Федеральной антимонопольной службы в Перми нашло в рекламе акционерного общества "Альфа-Банк" нарушение закона и выдало организации предписание о его прекращении.

"Речь идёт о рекламе по выдаче ипотечного кредита на одной из радиостанций краевой столицы. В рекламе была указана процентная ставка, но не было другой информации, например, о сумме займа, сроке, месячном платеже, комиссиях по кредитным операциям", — пишет properm.ru.

По информации издания, банку грозит штраф в размере от 300 до 800 тысяч рублей.

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