Управление Федеральной антимонопольной службы в Перми нашло в рекламе акционерного общества "Альфа-Банк" нарушение закона и выдало организации предписание о его прекращении.
"Речь идёт о рекламе по выдаче ипотечного кредита на одной из радиостанций краевой столицы. В рекламе была указана процентная ставка, но не было другой информации, например, о сумме займа, сроке, месячном платеже, комиссиях по кредитным операциям", — пишет properm.ru.
По информации издания, банку грозит штраф в размере от 300 до 800 тысяч рублей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские военные боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близости к позициям РФ возле Кременной. Об этом пишет Washington Post.