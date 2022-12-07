ЗакС хочет увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО

Депутаты петербургского ЗакСа предложили увеличить штрафы для автомобилистов, не оформивших страховой полис.
Если сейчас за отсутствие при себе ОСАГО водитель должен будет заплатить 500 рублей, то в случае принятия закона — уже 3 тысячи рублей, а если полис вовсе не оформлен, то 5 тыс. рублей вместо 800 рублей, как было раньше. С инициативой выступили депутаты Игорь Высоцкий и Анастасия Мельникова.
По словам Мельниковой, штраф не увеличивали с 2013 года, тогда как базовая ставка ОСАГО за это время выросла с 1646 до 7535 рублей. Из-за такой разницы многие водители предпочитают заплатить штраф, а полис не оформлять, что доставляет проблемы при ДТП.
По мнению автомобилистов, это непродуманное решение — следствие нежелания депутатов упорядочить автострахование и разобраться, почему же люди не стремятся покупать дорогие страховки. Все, что могут сделать депутаты для петербуржцев за рулем — поднять штрафы, в дополнение к увеличенным налогам и платным парковкам в двух районах исторического центра — в Центральном и Адмиралтейском.
"Разбираться, почему люди не хотят покупать дорогущие страховки, депутаты не захотели. Наводить порядок в сфере автострахования и регулировать изначально задранные донельзя тарифы на ОСАГО это же так сложно и муторно. А вот штрафы поднимать просто, это депутаты могут и любят", — пишет разгневанный автор петербургского TG-канала о тыловой стороне города 7 декабря.
В Госдуме в эффективности такого подхода тоже усомнились: депутат ГД Ярослав Нилов назвал идею петербургских депутатов сырой, а аргументы неубедительными, и заметил, что предложение "бездумно записывает всех в потенциальные нарушители". Отметим, что инициатива ЗакСа выдвинута в Петербурге при губернаторе Александре Беглове.
"Бездумно записывать всех в потенциальные нарушители — контрпродуктивно и чревато непредсказуемыми последствиями. Например, с 2023 года МРОТ составит чуть более 16 тысяч рублей. И что, один штраф "съест" сразу треть МРОТ?" — написал он.
С 1 декабря крупнейшие страховщики ОСАГО повысили базовые ставки на 5% в Москве, Петербурге, Подмосковье, Ленобласти, в Воронеже и Краснодаре.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.