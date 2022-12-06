Беглов бросил заваленный снегом Петербург и "удрал" в Москву

По информации источника в Смольном, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов покинул город, несмотря на необходимость курировать работы по уборке снега. Тем временем подчиненные градоначальника и коммунальные службы не справляются с начавшимися в Северной столице снегопадами, а вице-губернаторы вынуждены "прикрывать" главу региона в публичном пространстве.

Как сообщил источник, губернатор Беглов снова "удрал" из Петербурга в Москву и не планирует возвращаться еще двое суток. Никаких мероприятий с участием градоначальника на это время не запланировано. При этом чиновники городской администрации и коммунальные службы, работу которых главе региона стоило бы контролировать лично на фоне массовой критики в его адрес, не справляются с уборкой Северной столицы от снега. Вместо губернатора перед петербуржцами вынуждены отчитываться его подчиненные, прикрывая отсутствие Александра Дмитриевича в такое непростое для города время.

Напомним, внезапные отъезды на фоне обострения ситуации в Петербурге уже стали для губернатора Беглова привычной практикой. Так, ранее сообщалось о поездке градоначальника в одну из московских клиник для прохождения омолаживающих процедур. По информации ряда источников, Александр Дмитриевич "вкалывал ботокс для разглаживания морщин и кожи лица", и данные процедуры губернатор повторяет как минимум раз в полгода. В связи с возможными осложнениями после такого омоложения петербургский градоначальник пропустил несколько важных для города мероприятий, которые в результате прошли без его участия.