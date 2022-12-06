Юг Петербурга "встал" из-за череды ДТП

Утро вторника встретило автомобилистов Санкт-Петербурга массовыми ДТП. Особое скопление аварий наблюдается на юге города. Такие данные демонстрирует сервис "Яндекс пробки".

Множество ДТП зафиксировано на проспекте Славы, также аварии произошли на Краснопутиловской улице, на пересечении Дунайского и Витебского проспекта. Примечательно, что к северу количество происшествий несколько снижается, зато в области вновь увеличивается. Это может указывать на разницу в обработке дорожного полотна.

Как сообщает паблик "ДТП и ЧП", коммунальные службы засыпали Петербург солью после снегопада, превратив улицы города в "коричневое болото". Дороги и тротуары, обработанные антискользящим покрытием, буквально "тонут" в грязевой массе.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы неверно используют соль, обильно посыпая дороги и магистрали. Несоблюдение дозировок не только негативно отражается на экологии, приводит к воспалению лап животных и портит автомобили, но и приводит к обратному эффекту, увеличивая скользкость. После массовой критики в СМИ в команде губернатора Александра Беглова обратили внимание на чрезмерную "засолку" улиц, запретив коммунальным службам злоупотреблять спецсоставами. Однако коммунальные службы продолжают обильно посыпать город технической солью.