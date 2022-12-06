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В Госдуме предложили с декабря ввести ежегодную тринадцатую пенсию

Россия

Фракция "Справедливая Россия — За правду" во вторник, 6 декабря, внесёт на рассмотрение депутатов Госдумы ГФ законопроект, который подразумевает ежегодную дополнительную пенсию по старости.

Как заявил лидер партии Сергей Миронов, российский пенсионер, имеющий право на страховую пенсию по старости, должен каждый год получать еще одну в декабре. Он уверен, что эта категория граждан наименее социально защищена, а потому государству стоит поддержать пожилых людей дополнительными выплатами, сообщает ТАСС.

"Да и сроки такой выплаты неслучайны. Люди перед праздниками начинают активнее брать в долг", — объяснил Миронов желание выплатить тринадцатую пенсию уже в декабре.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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