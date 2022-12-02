Правительство Санкт-Петербурга было вынуждено отказаться от проведения прямой линии с губернатором Александром Бегловым после неудобных вопросов, направленных в Смольный предпринимателем Евгением Пригожиным.
1 декабря в СМИ появилась информация, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проведет прямую линию, в ходе которой будет отвечать на заранее заготовленные вопросы. Мероприятие должно было состояться сегодня, 2 декабря.
Узнав о проведении прямой линии, предприниматель Евгений Пригожин подготовил вопросы для градоначальника, ответы на которые реально интересуют петербуржцев. Большинство тем связано с коррупцией, проблемами в сфере ЖКХ и провалами реформ.
Сегодня же стало известно, что Смольный отказался проводить прямую линию с Бегловым и перенес эфир на неопределенный срок. Журналисты уверены, что соответствующее решение связано с повышенным вниманием со стороны общественности и вопросами, которые подготовил предприниматель Пригожин.
При этом сообщается, что Александр Беглов внезапно отправился на встречу с мобилизованными в Каменку. Такое решение, по мнению журналистов, было принято, чтобы хоть как-то выправить ситуацию в информационном поле.
Напомним, накануне жители Петербурга высмеяли Беглова после новостей о подготовке вопросов для прямой линии.
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