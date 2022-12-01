Пригожин призвал журналистов распространить вопросы петербуржцев к Беглову

В пятницу, 2 декабря, в Санкт-Петербурге пройдет "прямая линия" с губернатором Александром Бегловым. В рамках мероприятия градоначальник намерен ответить на вопросы петербуржцев, которые накопились за несколько лет. Однако информации, куда направлять данные вопросы, и, соответственно, кто будет их задавать — остается загадкой. В администрации Петербурга информацию до сих не предоставили.

К слову, анонс "прямой линии" с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, а также правила проведения мероприятия были опубликованы за две недели до начала. Однако в случае с Бегловым никакой инструкции нет. В связи с этим петербургский бизнесмен Евгений Пригожин решил помочь горожанам.

"Я взял на себя смелость и ответственность собрать самые актуальные вопросы петербуржцев к губернатору и отправить их на страницу в сети "ВКонтакте", пресс-службу Смольного, приемную Губернатора, а также публикую их на странице "ВКонтакте" и в телеграмм-канале пресс-службы компании "Конкорд", — сообщил Евгений Пригожин.

Он попросил журналистов помочь распространить вопросы для ускорения процесса. Таким образом, с большей долей вероятности, Александр Беглов их заметит и отреагирует.

"Если он "не увидит" эти вопросы, и мы не получим от него обратной связи, то, очевидно, что губернатор Санкт-Петербурга глух и слеп и нуждается в лечении органов слуха и зрения", — отметил Пригожин.