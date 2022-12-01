Путин о новых регионах: это наши люди и мы должны их поддержать

Президент России Владимир Путин заявил, что принятые в состав РФ новые регионы — "это наши люди" и российское государство всячески должно их поддержать.

"Вот посмотрите на молодых девушек. Вот чем Фёдорова, проживающая в Луганской Республике, отличается от таких же Фёдоровых где-нибудь в Новосибирске, Петербурге или Москве. Ничем. Ничем. Это наши люди, поэтому мы должны сделать всё, чтобы их поддержать", — сказал он на Конгрессе молодых учёных.

Ранее Путин прокомментировал отмену русской культуры за рубежом, заявив, что там могут поступать только недалёкие люди.

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