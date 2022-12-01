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Петербург столкнется с проблемами при переходе на новую систему уборки

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Бывший депутат муниципального образования "Светлановское" шестого созыва и общественный активист Юрий Мазурик выразил уверенность, что Санкт-Петербург не ждет ничего хорошего при переходе на новую систему уборки снега на внутриквартальных территориях.

Петербург столкнется с проблемами при переходе на новую систему уборки

В следующем году в Санкт-Петербурге будет введена новая модель уборки внутриквартальных территорий. Сообщается, что переход на нее будет проходить в несколько этапов. В конечном итоге за чистоту будут отвечать реорганизованные в государственные бюджетные учреждения нынешние районные жилищные агентства. Полностью завершиться реформа должна к июлю следующего года.

Мазурик указал, что переход на новую систему не принесет Петербургу ничего хорошего. Он также сравнил грядущие изменения с провальной мусорной реформой.

"Ничего хорошего нас не ждет. Сейчас время такое, что кто сколько может пытается утащить и каждый придумывает новые нычки, как тащить и под каким предлогом. Вот эти доперли, что с мусором прокатила тема, о-па, а давай точно также замутим и с уборкой", — заявил Мазурик.

Бывший муниципальный депутат не исключил, что ситуация с уборкой в Санкт-Петербурге будет лишь ухудшаться, поскольку большая часть машин — импортная. При этом сейчас поставки запчастей заметно уменьшились из-за санкций.

"Парк машин примерно тот же, но большая часть машин повышенной мощности оборудования была импортная, будет хуже, поскольку срываются поставки запчастей к импортному энергомощному оборудованию. Вероятно, что выбытие большого количества техники в силу естественного износа ухудшит ситуацию", — подчеркнул общественник.

В заключение Мазурик добавил, что за последнее время не было новостей о поставках техники из Белоруссии, поэтому ситуация может лишь усугубиться.

"Никто из нас не слышал, чтобы "президент картофеля" (Александр Лукашенко, — прим. ред.) анонсировал, что Беларусь продала в Петербург миллион тракторов новых. Из чего следует, что каких-то прорывных закупок техники не было. Можно прогнозировать, что будет хуже в силу того, что техники будет меньше", — подытожил Мазурик.

Напомним, за этот год в Санкт-Петербурге уже провалились две реформы команды губернатора Александра Беглова — мусорная и транспортная. Жители города до сих пор продолжают критиковать последствия непродуманных нововведений, который лишь усложнили жизнь петербуржцам.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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