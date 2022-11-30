Во время прямой линии Беглов ответит на заранее подготовленные вопросы

В пятницу, 2 декабря, состоится прямая линия с Александром Бегловым. Мероприятие привлекает внимание СМИ и журналистов из-за своей непрозрачности. Ответственной за организацию эфира назначена глава пресс-службы администрации губернатора Инна Карпушина. По информации источников, подбором "удобных" для градоначальника вопросов заняты сразу несколько человек.

В 2022 году острыми для петербуржцев темами стали мобилизация, нарушения в работе сферы ЖКУ, плохая уборка снега, нехватка социальной инфраструктуры, рост цен и прочее. Во всех недоработках в перечисленных отраслях жители Северной столицы обвиняли чиновников Смольного. К слову, в прошлом году прямая линия с Бегловым также сопровождалась "подставными" вопросами и накруткой ботов. За трансляцией тогда следили менее 500 человек, писал портал Live24.

В экспертном сообществе убеждены — в 2022 году горожан ждет похоже "комедийное шоу". Со ссылкой на источники авторы ТГ-канала "Невский Дозор" сообщили, что над вопросами уже работают два автора.

"Основные темы — это мобилизация, ЖКХ, готовность города к снегопадам и прочие социальные моменты. Перед началом "Линии" Беглов сам отберет те вопросы, которые ему покажутся наиболее привлекательными", — отмечают они.

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