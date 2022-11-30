Более двух сотен искусственных катков будут работать в Москве этой зимой

На каждом из них оборудовано самое необходимое: подсветка, пункты проката, питания и медпомощи, раздевалки и уборные. Об этом сообщил в своём канале в Telegram Мэр Москвы Сергей Собянин.

Помимо искусственных катков в 1176 точках городах появятся площадки с искусственным льдом. Их совокупная площадь превышает 865 тыс. кв. метров. Рекордсменом по числу залитых катков станет ЮАО, где их будет 182. На втором месте СВАО — 141. Тройку лидеров с небольшим отрывом замыкает ЮЗАО, где появится 138 ледовых площадок.

Каток-гигант на ВДНХ — наиболее крупная площадка для ледового спорта в Москве, принимает гостей с 25 ноября. Размеры катка позволяют проводить полноценные экскурсии по территории выставки: площадь в 20 тыс. кв. метров позволяет принять одновременно более 4,5 тыс. человек.

Ледовая площадка в Парке Горького теперь делит с ним своё название — "Каток культуры и отдыха". Этой зимой на нём будет открыто пять павильонов. Появятся здесь и ставшие традицией хоккейная площадка и детский каток. Отдыхающие смогут согреться в специально оборудованной зоне "Очаг", поучаствовать в квизе в формате ледового квеста, а в центре катка будет оборудована медиарубка. Каждый уикенд здесь будут проводиться концерты живой музыки и диджейские сеты.