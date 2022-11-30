Жители Оренбурга пожаловались на появление летучих мышей в городе

Жители Оренбурга жалуются на нашествие летучих мышей. Горожане нередко замечают их на различных зданиях в областном центре, пишет 56orb.ru.

В среду, 30 ноября, летучую мышь видели на одном из домов, расположенном по улице Братской. По информации издания, её не испугали ни холода, ни большое количество людей.

"Днём ранее здесь была обнаружена ещё одна летучая мышь", — пояснил житель Оренбурга.

Он добавил, что животное лежало на земле, но затем его убрали.

Оренбуржцы уже не в первый раз заявляют о нашествии летучих мышей. Весной с ними сталкивались жители Бузулука, которые забили тревогу из-за страха заразиться опасными инфекционными заболеваниями.

В июне телеведущий Николай Дроздов сообщал, что летучие мыши — это "обычный компонент" природы. Он порекомендовал россиянам не тревожить мигрирующих животных.