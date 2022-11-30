Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Путин проинформировал о снижении бедности в РФ до 10,5 процента
Врач Дупик: курение, алкоголь и лишний вес могут привести к инфаркту миокарда
И. Бах и мировая органная культура в Московской консерватории
Мазур: шесть знаков гороскопа в декабре ждёт успех в карьере
Марков призвал не сдавать ЗАЭС: Глупый и тёмный договорняк
3МВ: украинцев ждёт зима в городах, "вмёрзших во тьму"
Матвийчук: РФ вправе уничтожать любые объекты Украины, которые помогают ВСУ
Суд отклонил апелляцию "левобережного маньяка" из Омска
МЧС: пожар на ТЭЦ-9 в Перми произошёл из-за ремонтных работ на кровле цеха

Жители Оренбурга пожаловались на появление летучих мышей в городе

Россия

Жители Оренбурга жалуются на нашествие летучих мышей. Горожане нередко замечают их на различных зданиях в областном центре, пишет 56orb.ru.

Жители Оренбурга пожаловались на появление летучих мышей в городе

В среду, 30 ноября, летучую мышь видели на одном из домов, расположенном по улице Братской. По информации издания, её не испугали ни холода, ни большое количество людей.

"Днём ранее здесь была обнаружена ещё одна летучая мышь", — пояснил житель Оренбурга.

Он добавил, что животное лежало на земле, но затем его убрали.

Оренбуржцы уже не в первый раз заявляют о нашествии летучих мышей. Весной с ними сталкивались жители Бузулука, которые забили тревогу из-за страха заразиться опасными инфекционными заболеваниями.

В июне телеведущий Николай Дроздов сообщал, что летучие мыши — это "обычный компонент" природы. Он порекомендовал россиянам не тревожить мигрирующих животных.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Марочко: наёмники из Польши несут на Украине колоссальные потери

По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.

Марочко: наёмники из Польши несут на Украине колоссальные потери
Минобороны: мобилизованный стрелок показал быт подразделения ВС РФ на передовой
Минобороны: мобилизованный стрелок показал быт подразделения ВС РФ на передовой
Наёмники из Польши жгут Библию в зоне спецоперации
Марочко: в рядах ВСУ растёт недовольство наёмниками из Польши
Книги-маяки: В Страну Чудес за Алисой Игорь Буккер На Украине дорожает Интернет — Маск опять стал "мародёром" и "агентом Кремля" Ольга Лебедева Знак зодиака 30 ноября: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев
Разведчики ВС РФ устроили "огненный ад" спецотряду ВСУ в Запорожской области
Минобороны РФ получило первую партию боеприпасов и патроны для пистолетов "Удав"
Военкоры информируют о штурме Артёмовска: ВС РФ сжимают полукольцо вокруг ВСУ
Военкоры информируют о штурме Артёмовска: ВС РФ сжимают полукольцо вокруг ВСУ
Последние материалы
МЧС: пожар на ТЭЦ-9 в Перми произошёл из-за ремонтных работ на кровле цеха
C 1 декабря на "Роза Хутор" возобновят работу основные подъемники
Книги-маяки: В Страну Чудес за Алисой
CNN: под Артёмовском между подразделениями ВСУ нет связи
Жители Оренбурга пожаловались на появление летучих мышей в городе
В ХМАО избившая дочку женщина пожаловались на рассказавших об этом соседей
Прилепин: "Кремль своими руками готовил Верхний Ларс"
Дандыкин заявил о подготовке резервистов ВС РФ для участия в СВО на Украине
Пайщики "Бест Вей": "Мы не собираемся сдаваться!"
Путин: мы умные, а те, кто отменяют нашу культуру — не очень
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников